Son dakika! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2021 nerede deprem oldu?

Son dakika! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2021 nerede deprem oldu?

Akdeniz'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Akdeniz deprem saati ve şiddeti..

Akdeniz'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD, Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremin şiddetini duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 29 Aralık 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Akdeniz depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

AKDENİZ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.47'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.