Deprem mi oldu? Son dakika 3 Ağustos nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 3 Ağustos nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Muğla'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Muğla depremi şiddeti kaç?

Muğla'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 3 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Muğla depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

MUĞLA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.