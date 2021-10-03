Deprem mi oldu? Son dakika 3 Ekim 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son dakika 3 Ekim 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Burdur'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Burdur depremi şiddeti kaç?

Burdur'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 3 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Burdur depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

BURDUR DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.15'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.15'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

''OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI''

Yaşanan depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi. Açıklamada, ''Geçmiş olsun Burdur. Bucak ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' denildi.



