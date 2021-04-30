Deprem mi oldu? Son dakika 30 Nisan nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 30 Nisan nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Antalya'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 10.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Antalya'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Tam kapanma döneminin ilk gününde meydana gelen depremlerin listesi, 30 Nisan 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Antalya depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

ANTALYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 10.52'de 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''#DEPREM: Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 10.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.''

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Yaşanan depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi. Açıklamada, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' denildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN



