Deprem mi oldu? Son dakika 31 Mayıs nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 31 Mayıs nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Mersin'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Mersin depremi şiddeti kaç?

Mersin'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 31 Mayıs 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Mersin depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

MERSİN DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 09.23'te ve 25.63 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN



