Deprem mi oldu? Son dakika 4 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 4 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Kayseri'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Kayseri Kocasinan'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Kayseri depremi şiddeti kaç?

Kayseri'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 4 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki Kayseri depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

KAYSERİ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 15.38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 15.38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

''OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI''

Yaşanan depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi. Açıklamada, ''Geçmiş olsun Kayseri. Kocasinan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' denildi.



