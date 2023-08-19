Deprem Nurdağı’nı da vurdu! Köy evlerinin yüzde 80’inde çalışmalar sona erdi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, köy evleri teslim edilme aşamasına geldi.

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İHA

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Enkaza dönen 11 kent, ekiplerin büyük mücadelesiyle yeniden inşa ediliyor.

Bir yandan depremin izleri silinirken bir yandan da afet konutları hızla yükseliyor.

Çalışmalardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devam ediyor.

Yüzde 80'i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde toplam 7 köyde 310 köy evi projesinin yüzde 80’i tamamlandı.

Köy evleri İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, 47 tane köy evi ile 10 tane ahırın bulunduğu Gedik Mahallesi'nde kaba inşaatların yüzde 60'ının bittiğini ve ince inşaatlara geçildiğini belirtti.

İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

"Teslimatı çok uzun sürmez"

Gedikli köyündeki evlerin kaba inşaatının bittiğini ve ince inşaatlara geçildiğini belirten Köy İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir Mesthöyük bölgesinde ise evlerin yüzde 80'inin bittiğini belirtti.

Bilir, “Bu bölgede 7 köyde 310 tane ev yapılıyor. Daha önceden Mesthüyük köyünde 3 tane ev teslim ettik ve onun dışında Mesthüyük’te geriye kalan köy evlerinin de yaklaşık yüzde 80’i tamamlanmış durumdadır. En kısa sürede onları da teslim edeceğiz. Şu an bulunduğumuz yer Gedikli köyü, burada ise 47 tane ev, 10 tane de ahır bulunuyor. Bunların da yüzde 60 kaba inşaatları bitti ince inşaatları yapılıyor. Teslimatı çok uzun sürmez, en kısa zamanda teslim ederiz." dedi.

"En şiddetli depreme dayanacak durumda"

Yapılan evlerin depreme dayanıklılığının yanı sıra estetik tasarımı ve kullanışlı oluşuyla şehirden köye dönüşü hızlandıracağını söyleyen Saha Şefi Bilir, “Bu yapılan köy evleri statik olarak radye temel üzerine karkas olarak imar edilmiştir. En şiddetli depreme dayanacak durumda. Deprem dışında ise çok estetik tasarlanmış olarak imal edilmiştir. 3+1 olan evler 130 ile 150 metrekare arası kullanım alanıyla 5 ayrı tip olarak tasarlandı. Oldukça kullanışlı olan bu evler şehirden köye dönüşü hızlandıracaktır.” diye konuştu.