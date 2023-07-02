Deprem şehri Hatay'da yürek burkan görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da oluştu.
Lazkiye Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binanın kaldırılan enkazından geriye bir çiftin düğün fotoğrafları kaldı.
Ağacın yanına bıraktılar
Vatandaşlar tarafından zarar görmemeleri için ağacın yanına bırakılan fotoğraflar, yarım kalan hayatların hüzünlü göstergesi oldu.
"Hayallerimiz, dünyamız gitti"
Fotoğrafı görünce üzüldüğünü dile getiren Alattin Kurtoğlu, “Umutlarımız gitti, söndü. Her şeyimiz söndü. Hayallerimiz gitti, dünyamız gitti. Fotoğrafı görünce üzüldüm, üzülmez olur muyum. İnsanların sefilliğini görmüyor musun” dedi.
"Fotoğrafı görünce duygulanmamak elde değil"
Depremle birlikte hayallerin ve hayatların yarım kaldığına dikkat çeken Mehmet Durkal şöyle konuştu;
Buralarda hep bina vardı. Hepsi yok oldu. Hayallerimiz, umutlarımız hepsi bitti. Bu fotoğrafı görüp de duygulanmamak elde değil. Şu an depremi hatırlıyor gibiyim.