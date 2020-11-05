Deprem sırasındaki dalgalar nedeniyle paniğe kapılan bir grubun, araçlarına binip son anda kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık deprem, yıkımlarla beraber su taşkınına da sebep oldu.

Deprem anında ilçedeki deniz seviyesi yükselirken, birçok mahalle ve sokak sular altında kaldı.

Sahil kenarında bulunan bir arkadaş grubu ise oluşan dalgaları cep telefonu kamerası ile kayda alırken korku dolu anlar yaşadı.

SON ANDA KURTULDULAR

Şahıslar, dalgaların karaya yaklaşması üzerine büyük bir panikle araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

Deprem sırasında Seferihisar'da oluşan dalgalardan kaçan kişiler