Deprem sonrası başlayan 23 ildeki afet risk çalışmaları tamamlandı

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından 23 ilde yaklaşık 200 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme etüt çalışmalarına başlanmıştı.

Yaşanan son gelişmelerde, çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

200 BİN HEKTARLIK ALANDA MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası afet tehlikesine karşı yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve yapılaşmaya gidilecek alanlardaki riskin belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yerleşim alanları belirlenmeden önce mikrobölgeleme etütleri yapılarak alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığı değerlendiriliyor.

6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Kilis, Van, Erzurum, Manisa, Karabük, Düzce, Kocaeli, Bolu, Bingöl, Kayseri, Denizli, Burdur, Kütahya, Çorum, Kırşehir illerinde başlatılan yaklaşık 200 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmalarında sona gelindi.

İLÇELERDEKİ AFET TEHLİKELERİ BELİRLENİYOR

Afetlere dirençli şehirlerin kurulmasını sağlayacak mikrobölgeleme çalışmalarından biri de Tunceli’de sürüyor.

Aktif fay zonları üzerinde bulunan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde de bin 700 yapının ağır hasar gördüğü Tunceli’de, 6 bin 200 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmaları yürütülüyor.

8 noktada yapılan çalışmaların sonucunda, ilçelerdeki afet tehlikeleri tespit ediliyor. Heyelan ve kaya düşmesi riski olan bölgelerin sınırları belirleniyor.

MURAT KURUM: YENİ BİNALARLA YAPI STOKUMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ

Tunceli’deki çalışmalardan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Afetlere dirençli şehirler için riskli bölgelerde mikrobölgeleme çalışmalarıyla güvenli yerleşim alanlarını belirliyoruz. Bir yandan da TOKİ ile yeni binalarla yapı stokumuzu güçlendiriyoruz.” ifadelerinde bulundu.

SONDAJ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanı Ayşe Çağlayan, mikrobölgeleme etüt çalışmalarına ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:

Özellikle yerleşim alanlarını etkileyen ve ülkemizde en önemli aktif fay zonları olarak bildiğimiz Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu, Batı Anadolu Fay Zonları ile Diri Fay Haritası’nda belirtilen fayların etkilediği yerleşim alanlarında mikrobölgeleme etüt çalışmaları yürütüyoruz.



Sondaj, jeofizik ve aktif faylara yönelik paleosismolojik çalışmaları ile pek çok farklı laboratuvarda yapılan çalışmalarla yerleşim alanlarındaki afet tehlikelerini belirliyoruz. Bu sayede yerleşime uygun alanlar ile uygun olmayan alanların sınırlarını net olarak tespit etmiş oluyoruz.

"İMAR PLANLARI DOĞRULTUSUNDA İZİN VERİLEBİLECEK"

Tunceli’nin Merkez, Malazgirt, Hozat, Pülümür ve Çemişgezek ilçelerinde çalışmaların tamamlandığını belirten Çağlayan; Nazımiye, Pertek ve Ovacık’taki çalışmaların ise tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Belediyelerin, imar planlarındaki değişiklikleri mikrobölgeleme etüt raporlarının sonuçlarına ve yerleşim haritalarına göre yapabileceklerini söyleyen Çağlayan, “Yapı-zemin ilişkisi ortaya konularak güvenli yapılaşmalara imar planları doğrultusunda izin verilebilecek. Bu çalışmalarla afetlere karşı duyarlı planlamayı ve depreme karşı dirençli şehirler oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

"ASIL HEDEF, İLİMİZİ UZUN VADEDE AFETE HAZIRLAMAK"

Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Merik Kara ise çalışmaların imar planlarına, afet risklerinin azaltılmasına, şehrin zemin yapısının özelliklerine yönelik büyük bir altlık oluşturacağını aktardı.

Kara, devamında şu sözleri sarf etti:

İlimiz, depreme hazırlama aşamasında büyük bir mesafe katetti. Yapılan bu mikrobölgeleme çalışmalarının asıl hedefi, ilimizi uzun vadede afete hazırlamak. Yani bulunduğumuz bölgede çıkacak etüt raporuna göre yapılaşmanın nasıl olacağını iyi bir imar planıyla göreceğiz.

"YENİ BİR YAŞAM ALANINI BURAYA KURACAĞIZ"

Kara, mikrobölgeleme çalışmalarının yanı sıra Tunceli’ye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) desteğiyle 2025 yılı sonuna kadar bin 173 konutun inşa edileceğini bildirdi.

Kara, projeye ilişkin şu bilgilendirmelerde bulundu: