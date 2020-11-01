Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı

İzmir'deki depremde kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahipleri kira fiyatlarını artırdı.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı.

Halen binaların enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

KİRALIK EV TALEPLERİ ARTTI

Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Sıcak havalardan soğuk havalara geçişin yaşandığı şu günlerde zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

EV KİRALARI ARTTI

Bazı deprem fırsatçıları ise durumdan faydalanmanın yolunu seçti.

Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi.

Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.