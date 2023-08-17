Deprem sonrasında nerede toplanacağız! Adım adım e-Devlet'te toplanma alanı görüntüleme Depremin konuşulduğu ve olası İstanbul depreminin yaklaştığının hatırlatıldığı bugün size en yakın toplanma alanına e-Devlet'ten nasıl ulaşacağınızı hatırlatmak istedik.

Özel Haber

Bugün 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 24. yılına girildi. Altı ay önce 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem üst üste yaşandı.

Tüm bu gelişmeler bütün gözleri tekrar deprem gerçeğine çevrildi.

Uzmanlar olası İstanbul depremine yaklaşıldığını belirtirken, vatandaşların bir kısmı yaşanacak depremde nerede toplanacaklarını bilmiyor.

Oysa e-Devlet'te deprem sırasında toplanacak ve nakil yapılacak merkezlere ulaşmak mümkün.

E-Devlet'te deprem toplanma noktaları ve haritalar açıkça belirtilmiş durumda.

Adım adım depremde size en yakın toplanma noktaları:

Bir deprem sonrasında bulunduğumuz mahallede güvenli olarak ilk nereye gideceğimizi bulmak için e-Devlet'e giriyoruz.

1 Adım: Toplanma alanı sorgulama ekranına bilgi girişi

Arama alanına "acil toplanma alanı" yazıldığında karşımıza AFAD'ın "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" ekranı çıkıyor.

2. Adım: Kendi ikamet ettiğiniz alanını işaretlemeniz

Buradaki belirtilen bölümlere bilgilerinizi girdiğinizde de kendi ikamet ettiğiniz alanın haritası belirginleşiyor.

3. Adım: Size en yakın toplanma ve transfer alanının listesinin çıkması

Bu haritada yerinizi işaretlediğinizde de deprem sonrasında güvenli olarak gidebileceğiniz toplanma alanlarının listesi karşınıza çıkıyor.

Seçtiğiniz toplanma alanını daha yakından görmek istediğinizde "Haritada Görüntüle" kısmına tıklayarak incelemek mümkün.