Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize... Prof. Dr. Ahmet Ercan, sık sık yaptığı deprem uyarılarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem korkusu yaşamak istemeyenler için güvenilir illeri açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler henüz unutulmuş değil.

Yaşanan kayıp ve büyük yıkımlar, yurdun dört bir yanında adeta korku saldı.

Vatandaşlar, oturdukları bina ve bölge için araştırmalara başladı. Kentsel dönüşüm çalışmaları ise bir kez daha yetkililerin gündemine girdi.

İstanbul için uyarılar yapılıyor

Bu süreçte deprem uzmanları, sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

En çok korku saçan il ise hiç şüphesiz İstanbul.

Yıllardır Marmara depremi için hazırlık çağrıları yapılıyor.

Ahmet Ercan'dan yeni deprem paylaşımı

Deprem, vatandaşın gündeminde yer alırken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir paylaşımda bulundu.

Ercan, depremde en güvenilir illeri sıraladı.

"Bol yeşillik ile oksijen..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?"