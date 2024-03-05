Deprem uzmanları Çanakkale'deki 4,9'luk sarsıntıyı değerlendirdi Dün Çanakkale’de meydana gelen 4.9’luk depremin ardından yer bilimci Ahmet Ercan bölgede 6,8 ile 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtti. Naci Görür ise stres birikimi uyarısı yaparak görece küçük depremlerin beklenebileceğini söyledi.

ensonhaber.com

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde felaketi yaşayan Türkiye dün bir kez daha sallandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.44 km olarak ifade edildi.

Deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Yalova ve yakın bölgelerdeki birçok ilden hissedildi.

Görür: Stres birikiminin olduğu bir bölge, küçük depremler beklenebilir

Yaşanan depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depremine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Görür açıklamasında, "Dün akşam Çanakkale, Yenice'de 4.9 deprem oldu. Deprem, Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında, 7.2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge, böyle görece küçük depremler beklenebilir." ifadelerini kullandı.

Görür'ün yanı sıra merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebe"

Ercan, Çanakkale'nin 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebe olduğunu söyledi.

Ercan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice'ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu'na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.

"4,9'luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisi"