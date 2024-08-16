Deprem ve selin etkilediği Adıyaman'da yaralar sarılıyor 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve ardından selden etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesinde afetzedeler, inşası tamamlanan evlere yerleşmeye başladı.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, hasar alan bölgelerde çalışmalar devam ediyor.

Devlet, depremzedeleri yalnız bırakmıyor ve onları daha güvenli konutlara yerleştirmeye çalışıyor.

Deprem konutlarının tamamlandığı yerlerden birisi de Adıyaman'ın Tut ilçesi oldu.

Vali Osman Varol, gazetecilere, her ilçede kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

420 KONUT İNŞA EDİLİYOR, 163'Ü TESLİM EDİLDİ

Tut ilçesinde ailelerin birçoğunun evlerine yerleştiğini aktaran Varol, "Sürecin başından beri depremin hemen sonrasında her bölgemizde olduğu gibi Tut ilçemizde de çok yoğun bir şekilde çalışmalar başladı. İlçe merkezimiz için 420 deprem konutu orada inşa ediyoruz. Bunların 163'ünün anahtarını vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.

96 EVDE YAŞAM BAŞLADI

Varol, anahtarlarını alan afetzedelerin evlerine yerleştiğini belirterek "Anahtarını teslim ettiğimiz vatandaşlar da hazırlıklarını tamamladıkça evlere yerleşiyorlar. Şuan 96 hanemizde fiilen oturuluyor ama her gün hem anahtar teslimlerimiz hem de vatandaşlarımızın yerleşimleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların evlerinden memnun olduğunu belirten Vali Varol, "Vatandaşlarımız da konutların hem bulunduğu yerden hem de genel olarak kalitelerinden, niteliklerinden hoşnutlar. Vatandaşlarımız çok sıkıntı çekti, inşallah yeni evlerinde mutlu, yeni bir hayata başlayacaklar." dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Evine yerleşen vatandaşlardan Ayşe Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu, evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.

Afetzedelerden Nazlı Karakaplan da evini çok beğendiğini belirterek ilgililere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Yüksel Özkan ise kalıcı konutlara birçok ailenin yerleştiğini, evi çok beğendiğini ve artık kötü günlerin geride kaldığına inandığı dile getirdi.

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde sürüklenen konteynerdeki 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)