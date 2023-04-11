Deprem ve selin vurduğu Şanlıurfa'da bayram telaşı: Çamura bulanan mağaza ürünleri vatandaşa verilecek Doğal afetlerden önemli ölçüde etkilenen kentte, selin ardından çamur deryasına dönen bir alışveriş merkezindeki ürünler, kadınlar tarafından dezenfekte edilerek depremzedelerin yüzünü güldürecek.

İHA

Şanlıurfa geçtiğimiz ay yeni bir doğal afetle sarsıldı.

Önce 6 Şubat'ta depremden etkilenen kentte, 14 Mart gecesi sel felaketi yaşandı.

Büyük yıkımların ve can kayıplarının olduğu kent, selin ardından bir kez daha hasara uğradı.

Gece başlayan yağmurun gece boyunca şiddetini artırmasıyla, cadde ve sokaklar göle döndü.

27 mahalle selden etkilendi

Ana erterlerde oluşan su taşkınları, alt geçitleri de etkiledi ve çok sayıda araç sel sularına kapıldı.

Derelerin taşması sonucu 27 mahallede bin 978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 alt geçitte maddi hasar oluştu.

Öte yandan sel sularına kapılan 17 kişi de hayatını kaybetti.

Selin vurduğu mağaza ürünleri vatandaşlara dağıtılacak

Yaraların hızlıca sarıldığı kentte, şimdilerde bayram telaşı var. Çamur deryasına dönen bir alışveriş merkezindeki ürünler, kadınlar tarafından tek tek temizlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Ellerinde boya ve diş fırçasıyla ayakkabıdan çantaya, takım elbiseden gömleğe kadar birçok giyim malzemesini temizleyen kadınlar, temizledikleri ünlü markaların ürünlerini ihtiyacı olanlara ulaştıracak.

Dezenfekte ediliyor

Ürünler ilk etapta temiz su ile çamurdan arındırılıp, sonra leğenlerde tek tek temizleniyor.

Kadınların titizlikle temizledikleri giyim malzemeleri daha sonra sanayi tipi çamaşır makinelerinde yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Üzerinde alarm sistemleri bulunan ayakkabılar kurumaya bırakılıyor. Ürünlerin kurumaya bırakıldığı merkez adeta bir mağazayı andırıyor.