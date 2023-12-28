Deprem yaraları sarılıyor: Kilis'teki villa tipi köy evlerinde sona doğru... Kahramanmaraş merkezli büyük depremde yıkıma uğrayan Kilis’in Musabeyli ilçesinde, afetzedeler için yapılan köy konutlarının yapımı hız kesmeden devam ediyor.

İHA

Türkiye geçtiğimiz şubat ayında bir felaket yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 11 ili vurdu. Bu bölgelerden biri de Kilis.

Depremin ardından yaralar sarılırken, Kilis’in Musabeyli ilçesi Bozkaya, Delifakı, Karadut ve Çınar kırsal mahallelerinde depremzedeler için yapımı süren toplam 93 köy konut çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Villa tipi evler için yoğun mesai

Depremden en fazla hasar alan Musabeyli ilçesinin Bozkaya Köyü'nde ise villa tipi köy konutlarında teslim tarihine yetiştirmek için yoğun mesai yapılıyor.

Teslimatlar mart ayında

İnşaatı süren köy konutlarının 2024’ün mart ayından itibaren kura yolu ile sahiplerine teslim edileceğini söyleyen İnşaat Mühendisi Utku Ünal, şu cümleleri kullandı;

Kilis’in Musabeyli ilçesinde bulunan Bozkaya Köyü'ndeki 26 adet köy konutlarında hız kesmeden inşat işlemleri devam ediyor. 2024 yılının Mart ayında herhangi bir aksilik olmazsa ilk teslimatları yapacağız.

"En hızlı şekilde çalışmalarımız sürüyor"

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il içerisinde olan Kilis’te çok sağlam ve lüks evlerin yapıldığını söyleyen Ünal, "Evlerimiz dış cephesi mantolanmalı giriş kapıları çelik ve tam güvenlikli. Çatıları kiremit izolasyon açısından hiçbir problemi olmayan villa tarzında yapılan evlerdir. Umarız depremzedeler bu evlerde güvenli ve depreme dayanıklı, huzurlu şekilde yaşayacaklar. Konutların yapılması için en hızlı şekilde çalışmalarımız sürüyor’’ ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların gözleri arkada kalmasın"

6 Şubat depremlerinden sonra konteynerde kalan depremzedelerin hemen hemen her gün inşaatı süren evlerini merak ettiğini ve inşat alanına gelerek bakmak istediklerini söyleyen Ünal, şöyle devam etti;

Konteynerda kalan vatandaşlar her gün inşaat alanına gelerek evlerini merak ettikleri için bakmak istiyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla göstermeye çalışıyoruz. Burası inşaat alanı olduğu ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşma ihtimalimiz olduğu için genelde sivil vatandaşı şantiye alanına alamıyoruz. Vatandaşların gözleri arkada kalmasın. Biz, lüks ve çok sağlam villa tipi konutları yapıp teslim edeceği.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)