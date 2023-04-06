Depremde 2'nci ay! Yozgat, gece gündüz demeden Hassa'nın yaralarını sarıyor Depremden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesinde Yozgat Valisi Ziya Polat öncülüğünde konteyner kent kurulumu devam ediyor. Polat, büyük mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Tamamlamadan vatandaşımıza vermiyoruz." dedi.

ensonhaber.com

Bugün asrın felaketinin 2'nci ayı...

Türkiye'yi derinden sarsan ve büyük acılar yaşatan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlı sarılmaya başlandı.

Devlet-millet iş birliği ile deprem bölgelerinde hummalı çalışmalar ortaya koyuldu.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, bir yandan geçici barınma merkezleri kuruldu, bir yandan da söz verildiği gibi afet konutlarına başlandı.

Şehirlerde hasar tespit çalışmalarında sona gelinirken enkaz kaldırma çalışmalarına da ara verilmeden devam ediliyor.

Bu süreçte bakanlar, kurumlar, STK'lar, gönüllü vatandaşlar ve Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koyarken, arka planda hiç duyulmadan gece gündüz çalışanlar da vardı.

Yozgat, Hassa'yı onarıyor

Bunlardan biri de Yozgat Valisi Ziya Polat.

Vali Polat, depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesinde ilk andan itibaren çalışmalar yürütüyor.

Kent adeta onarılırken, elektrik ve su tesisatlarının kurulumuyla bölgede hayatın normal akışına dönmesi için mücadele edildi.

Aynı zamanda konteyner kent kurulumu da hızlandırdı.

Deprem bölgelerini gezerek son durumu aktaran ve depremzedeleri ziyaret eden Gazeteci Adem Metan da Polat ile bir araya geldi.

"Ara vermeden görev yapan..."

Metan, yapılan çalışmalara değinerek, konteynerler için bilgi aldı ve o anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

Depremin ilk gününden bu yana bölgede ara vermeden görev yapan Yozgat Valisi Ziya Polat ile sohbet ettik;

Vakti olanların izlemesini tavsiye ederim.

"Bayramda enkazı bitirmeyi hedefliyoruz"

Videoda ise Vali Polat, şöyle konuştu:

İlk günden beri buradayım. İlk gün akşam saatlerinde Hassa'ya geldik. Çok büyük bir afet, çok büyük acılar var, çok büyük acılar var. Hikayelerin içerisinde biz de yer aldık. Devletimiz emretti koşa koşa geldik. Milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz.



4 çocuğum var akşamları görüntülü konuşuyoruz. Onun haricinde hep buradayım. Özlem var, bayramda burada olursak onları buraya getiririz. Enkazda şu an yüzde 50’ye ulaştık. Biz inşallah bayramda enkazı bitirmeyi hedefliyoruz.



Tüm köylere girdik müteahhitlerimizle. Konteyner kent diyoruz ama altında çok iş var. Alt yapısı çok zor bir iş, elektriği çekildi suyu çekildi.

Burası bizim için özel bir konteyner kent, 880 kapasiteli büyük bir yer.

Kentin sponsoru Türkiye Diyanet Vakfı. İşin eşyasını da onlar hallediyorlar. Eksik kalan şeyleri tamamlamadan vatandaşımıza vermiyoruz.

"100 bini tamamlamış olacağız"

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki vatandaşlarla iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konteyner kurulumuna ilişkin, "Türkiye genelinde 650 binin üzerinde çadır, 50 binin üzerinde konteyner kuruldu. 2 ayda 100 bin demiştik, bir ayı geçti, bir ay sonra da 100 bini tamamlamış olacağız. Diğer ayda ve ondan sonraki ayda da 200 bini tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.