Depremde ailesinden 11 kişiyi kaybeden yaşlı kadın mezarlıktan ayrılamıyor Asrın felaketinde oğullarını, gelinlerini ve torunlarını kaybeden yaşlı kadın, "Başka acılar görsem ses etmem ama ciğer acısı başkaymış" diyerek yaşadığı anları anlattı.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti...

Binlerce kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği depremin acısı hala devam ediyor.

11 ilde etkili olan depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Kahramanmaraş oldu.

Depremde 11 kişiyi kaybetti

Depremden 2 gün önce Kahramanmaraş'tan Osmaniye'ye gelen 80 yaşındaki Elife Çalışkan, depremde ailesinden 11 kişiyi kaybetti.

Depremde 2 oğlu ile eşlerini ve 7 torununu toprağa veren acılı anne, depremden sonra korktuğu için yataktan çıkamadığını ve depremde neler yaşadığını anlattı.

"Deprem anında yatağın içinden çıkamadım"

Yüreği yanan acılı anne Elife Çalışkan, "Maraş'taydım. Depremden 2 gün önceki cuma Osmaniye'ye geldim. Deprem anında hiçbir şey yapmadım. Yatağın içinden çıkamadım. Hissettim, kazma kürek ile evi söküyorlar diye düşündüm. Bir kalktım evin etrafına adam dolmuş. Arabaya binen geldi, yağmur da yağıyordu. Öğlene doğru demirlerden tutunarak aşağıya indim, bir daha yataktan hiç kalkmadım. 2 defa deprem oldu ama kalkamadım.

"Bir yere düşerim ayağım kırılır diye korkuyorum"

Dualar ettim, eve de bir şey olmadı. Gelinim geldi, 'Anne senin hiç canın yok mu? Hiç mi yataktan çıkmıyorsun?' dedi. Ben de 'Kızım çıkayım de nereye gideyim, bir yere düşerim ayağım kırılır diye korkuyorum' dedim. Bunlar olurken Maraş'taki kuzularımdan hiç haberim yoktu. Hatay'dakilerde aynı olmuş. Öğlene doğru Hatay'daki çocuklarım ve torunlarım geldi. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Komşulardan birer tane battaniye almışlar. 6 tane oğlum 1 tane de kızım vardı. Hepsi bir yerlere gitti. Ben de böyle oldum." dedi.

"Başka acılar görsem ses etmem, ciğer acısı başkaymış"

Mezarlığa her hafta geldiğini belirten acılı anne Çalışkan, "Her hafta geliyorum. Yağmur olmasa her hafta geliyorum. Dayanamıyorum, küçük küçüktü 11 tane kuzum. Başka acılar görsem ses etmem. Ciğer acısı başkaymış. Yakınım öldü bu kadar değil, kardeşlerim, annem ve babam öldü ama bu kadar yanmamıştım. Ben hiç uyuyamıyorum. Yüzümde yara oldu, hiç geçmiyor." ifadelerini kullandı.

"Kapıya dahi gidemedim. Sadece Allah'a yalvardım"

Depremde vefat edenlerin ağabeyi olan Yakup Çalışkan, "Hayatımda ömrümde böyle bir şey görmedim. Yer yarıldı, yerin içine girdik zannediyorum. Dışarıya çıktık binadan, binadaki sesleri eğer duysaydınız, yaşasaydınız anlardınız. Anlatılmaz yani çok değişik bir şey. Deprem anında hiçbir şey yapmadım. Kapıya dahi gidemedim. Sadece Allah'a yalvardım. Dışarıya çıktık her yer kıyamet gibiydi." dedi.

"İnanıyorum çocuklar şehit oldular"

Yakup Çalışkan, depremde çok ağır bir acı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "İnanıyorum çocuklar şehit oldular. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. 11 kişiyi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Yarın bir sene olacak. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Depremde hayatını kaybedenler benim 2 küçük kardeşim. Kahramanmaraş'ta otuyorlardı. 9 katlı binaları yerle bir oldu. Ailemizden 11 kişiyi kaybettik. Biz 7 kardeşiz ama kız kardeşim Hatay'daydı, depremden sonra Eskişehir'e gitti. Kız kardeşim de gidince 4 kardeş kaldık burada. Diğer iki kardeşim de vefat etti. Çocukları da vefat etti. Bir tane yeğenim 20 yaşındaydı. Biri 22, biri 17 yaşındaydı. Bir tanesi 20 günlüktü. 40 günlük bir bebeğimiz vardı. Kısacası çok kötü günlerdi." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)