Depremde bilanço açıklandı! Can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi Asrın afetinin 43'üncü gününde can kaybının 50 bin, yaralı sayısının ise 107 bine ulaştığı açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde can kayıplarında bilanço artıyor.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem yaşandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, yurdun güneyindeki 11 ili etkiledi.

Şehirler, depremde toz dumana karışırken devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı.

Depremin izleri siliniyor

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, afet konutları için de planlamalar yapıldı ve ilk kazmalar vuruldu.

Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik mücadelelerini sürdürüyor.

Can kaybı 50 bin 96 oldu

Bugün 43'üncü güne ulaşılan büyük felakette, AFAD'dan depremle ilgili son durum paylaşıldı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.