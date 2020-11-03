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    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri

    Deprem sırasında uyuyan çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alan annenin zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 15:41
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 16:08
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    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri

    İzmir’de meydana gelen 6.6'lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    Buca ilçesinde yaşayan bir anne, deprem sırasında yatağında uyuyan çocuğunun üzerine kapanarak onu korumaya aldı.

    "TAMAM KUZUM TAMAM"

    Sallanan evde oğluna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiçbir şey yok. Tamam kuzum, tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Anne, depremin sona ermesi üzerine çocuğunu da alarak odadan dışarı yöneldi.

    Depremin şiddetini gözler önüne seren o anlar ise evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri ViDEO

    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri #1

    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri #2

    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri #3

    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri #4

    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri #5

    Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri #6

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