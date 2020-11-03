Deprem sırasında uyuyan çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alan annenin zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’de meydana gelen 6.6'lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Buca ilçesinde yaşayan bir anne, deprem sırasında yatağında uyuyan çocuğunun üzerine kapanarak onu korumaya aldı.

"TAMAM KUZUM TAMAM"

Sallanan evde oğluna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiçbir şey yok. Tamam kuzum, tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Anne, depremin sona ermesi üzerine çocuğunu da alarak odadan dışarı yöneldi.

Depremin şiddetini gözler önüne seren o anlar ise evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri ViDEO