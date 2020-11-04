Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar

İzmir depreminde enkaz altında kalan vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği görüşmeler kayıtlara yansıdı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı binalarda yıkım yaşandı.

Yıkımın ardından en fazla yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü oldu.

Gerek yıkılan bina enkazının altında gerekse ağır hasarlı binada mahsur kalan İzmirliler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Depremin ardından telefonları kilitlenme aşamasına gelen merkez çalışanları, gelen ihbarları sağlık, itfaiye, polis ve jandarmaya ileterek vatandaşların sağ salim kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.

Yaşanan o anlar ise kayıtlara yansıdı.

Enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar ViDEO 1

DEPREM SAATİNDE 1098 ÇAĞRI ALINDI

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıyla olay yerlerine ekiplerin gönderildiğini belirten İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, sorumlusu olduğu İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yaşadığı ilk büyük afet tecrübesi olmasına rağmen soğukkanlı bir şekilde vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Bayat, "Saat 14.51 ila 15.01 arasında 1098 çağrı almışız. Gece 12.00'ye kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı gözümü yaşarttı. Herkes cansiperane duyduğu sesi her şekilde 112'yi arayarak bildirdi. Biz de burada kurumlar arası koordinasyonu 112 üzerinden yaptık." diye konuştu.

Enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar ViDEO 2



"ÇAĞRI SÜRESİ 80 SANİYEDEN FAZLA SÜRMEDİ"

Afet sırasında bir çağrıyı cevaplama ve sonlandırma arasındaki sürenin 80 saniyeden fazla sürmediğini söyleyen Bayat, çağrı alıcı personelin, vatandaşları sakinleştirdikten sonra gerekli bilgiyi alıp sahadaki ekiplere ilettiğini bildirdi.

Öte yandan, çağrı merkezinin kameralarının kaydettiği görüntülerde, personelin deprem anında kısa süreli panik yaşadığı ancak daha sonra çalışmaya devam ettiği de görüldü.