Depremde eşini ve oğlunu kaybetti: Yaşadığı iddia edilen diğer oğlunu arıyor Büyük depreme Hatay'da yakalanan, oğlunu ve eşini kaybeden Omar Bereket, akrabaları tarafından yaşadığı iddia edilen büyük oğlu için şehrin birçok yerine broşür astı.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde felaketi yaşadı.

Depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan Omar Bereket, asrın felaketinde eşi ve oğlu başta olmak üzere birçok yakınını kaybetti.

Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan ve ailesinin peşinde düşen acılı baba, eşini ve küçük oğlunu aynı mezarda buldu.

Büyük oğlunun yaşadığını öğrendi

Bereket, büyük oğlu Ahmed Bereket’in depremden sonra akrabaları tarafından canlı olarak görüldüğünü öğrendi.

Akrabalarının bu söylemi üzerine harekete geçen baba, oğlunun fotoğraflarının bulunduğu broşürleri bastırdı ve şehrin birçok yerine astı.

Oğlundan gelecek haberi bekliyor

Gerekli mercilere giderek kayıp başvurusunda bulunan acılı baba, depremin üzerinden aylar geçse de yaşadığını iddia ettiği oğlundan gelecek haberi umutla bekliyor.

"Oğlumun yaşadığına inanıyorum"

Omar Bereket, kayınbiraderinin gördüm dediği oğlunu umutla aradığını ifade ederek şu cümleleri aktardı;