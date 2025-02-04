Depremde görev yapan gassallar anlattı: Cenazelere sadece teyemmüm aldırıp defnettik

İHA

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yaralandı.

Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da 25 bin insan hayatını kaybetti.

Meslek hayatlarının en zor günlerini yaşayan gassallar, o günlerde gördüklerini ve şahit olduklarını anlattı.

Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadıklarını belirten gassallar, cenazeleri sadece teyemmüm abdesti aldırarak defnetmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda görevli gassallar, asrın felaketinde yaşadıkları zorlu süreci paylaştı.

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"DEPREM GÜNÜ HERKES KENDİ CENAZESİNİ DEFNETTİ"

Asrın felaketinde cenazeleri teyemmüm abdesti aldırarak defnettiklerini ifade eden gassal Mehmet Küçük, şunları söyledi:

"2015 yılından beri gassallık yapıyorum. Binlerce cenaze yıkadım. 6 Şubat’ta deprem olduktan sonra burada çok sayıda cenaze vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlileriyle birlikte cenazelerimize hizmet ettik. Şehirde su ve elektrik olmadığı için mezarlık kompleksine ve deprem şehitliğine gelen cenazelerin hepsi teyemmüm abdesti aldırılarak yıkandı. Ardından kefenleme işlemi yapıldı ve cenaze namazları kılındıktan sonra defnedildi.

O günler kelimelerle anlatılamaz, yaşanması gerekir ama Rabbim hiç kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. O gün, kendi acılarımızın içinde kaybolduk; yakınlarımızın cenazeleri, akrabalarımızın kaybı ve vefat haberleriyle daha da zorlandık. İnsanlar yakınlarının cenazelerine bakmaya bile cesaret edemezken, deprem günü herkes kendi cenazesini kendisi kaldırıp defnetti."

"SADECE TEYEMMÜM ALDIRIP KEFENLEYİP CENAZELERİ DEFNETTİK"

Gassallık mesleğinde en zor günlerden birinin 6 Şubat olduğunu ifade eden gassal Mevlüt Kısacık, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Gassallık, dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Burada farklı cenazeler ve cenaze yakınlarının acılarıyla karşılaşıyoruz. Meslek hayatımda en zor günlerden biri 6 Şubat gecesiydi.

O gece bizim için her şey daha da zorlaştı. Normalde cenazeleri en ince ayrıntısına kadar yıkayıp hazırlayabiliyorken, o gün mahşer günü gibiydi ve işimizi yapmakta çok zorlandık. Elimizden gelenin fazlasını yapmak istedik ama sadece teyemmüm aldırıp, kefenleyerek cenazeleri defnedebildik."

"DEPREMDE TEYZEMİN ÇOCUKLARI AİLECEK HAYATINI KAYBETTİ"

13 yıldır gassallık yapan Hacer İnce, su bulunamadığı için vefat edenleri yıkayamamanın kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu belirtti:

"6 Şubat gecesi çok sayıda cenazemiz oldu. Onları yıkamak istedik ama yıkayamadık. Sadece teyemmüm abdesti aldırarak defnettik.

O günler çok acıydı, büyük bir çaresizlik yaşadık. Mesleki olarak da büyük bir yük hissettik çünkü hayatını kaybeden insanları suyla yıkayamamak çok zordu.

Depremde teyzemin çocukları ailecek hayatını kaybetti. Onları yıkayamadık, sadece teyemmüm aldırarak defnetmek zorunda kaldık."