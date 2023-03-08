Depremde hayatını kaybeden genç kız, Kadınlar Günü'nde dalgıç arkadaşları tarafından anıldı Depremin 4'üncü gününde cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi ve dalgıç Aycan Çelikoğlu'nun, Kadınlar Günü’nde su altında fotoğrafı açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 ay geçti.

Ülkenin güneyindeki 11 ili etkileyen asrın afeti, büyük yıkımlara neden oldu.

Yıkılan binlerce bina, 46 bini aşkın vatandaşa mezar oldu. Binler genç, bebek, anne, baba hayatını kaybetti.

Afet nedeniyle vefat edenlerden geriye ise gözü yaşlı yakınları kaldı.

Bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle depremde hayatını kaybeden kadınlar bir kez daha anıldı.

Bu kez arkadaşları için daldılar

Onlardan biri de üniversite öğrencisi ve aynı zamanda dalgıç olan 20 yaşındaki Aycan Çelikoğlu.

Arkadaşları tarafından unutulmayan Çelikoğlu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde su altına dalış gerçekleştirilerek anıldı.

4'üncü günde cansız bedenine ulaşıldı

Genç kızın, İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda okuduğu öğrenildi.

Depremin 4'üncü gününde cansız bedenine ulaşılan Çelikoğlu'nun vefatı, sevenlerini adeta yasa boğdu.

Su üstünde ve su altında fotoğrafı açıldı

Üniversite öğrencisi ve aynı zamanda da dalgıç olan genç kız, memleketi Milas’ta toprağa verilmişti.

Bugün, arkadaşları tarafından Türk bayrağı eşliğinde su üstünde ve su altında fotoğrafı açılan Aycan Çelikoğlu için yapılan dalış etkinliğine Aycan’ın ailesi de katıldı.