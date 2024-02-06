Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 1. yılında hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi, Kuran okundu.

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AA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi.

11 ili etkileyen depremin 1. yılı geride kalırken, yaraları sarmak için ise çabalar sürüyor.

Bölgeyi yeniden ayağa kaldıran devlet, depremzedeler için birbirinden güvenli evlerin inşasını tamamladı.

Geçen zaman içerisinde yaralar azalmazken, bugün de hayatını kaybedenler anılıyor...

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı nedeniyle Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde anma ve dua programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı programda, yaşamını yitirenler için sabah namazı öncesinde dua edildi, Kur'an okundu.

Namazın ardından, Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca çorba, helva ve çörek ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin dördüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'nde de depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an okundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü nedeniyle, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen çok sayıda kişi saf tuttu.

Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı gerçekleştirildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

Ankara

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün tüm camilerde kılınacak sabah namazında Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için dua edileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu, dua edildi.

Elazığ ve Şırnak'ta mevlit okutuldu

Elazığ ve Şırnak'ta geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamının yitirenler için mevlit okutuldu.

Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.

Mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Nevşehir

Nevşehir'deki tarihi Kurşunlu Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Programın ardından AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca ikramda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen programda 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki sabah namazı buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, 11 ilin etkilendiğini depremlerde yaşamını kaybedenler için dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulundu.

Niğde

Niğde'de Kendirli Camisi'nde sabah namazında düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua okundu.

Cami çıkışında İl Müftülüğünce cemaate çorba ikram edildi.

Programa, Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Camisi'ndeki programda, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar sabah namazı öncesi vaaz verdi.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve dua edildi.

Cami çıkışında programa katılanlara çorba ikram edildi.

Programa, Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)