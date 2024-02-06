Türkiye'nin kalbi, tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde deprem felaketiyle yandı.
Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar büyük yıkıma neden oldu.
11 ilimizde birden büyük hasara yol açan depremler nedeniyle 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılsa da, kaybedilen canlara olan özlem dinmek bilmiyor.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma etkinliklerinin ardından vatandaşlar, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.
Felakette 1 yıl geride kaldı: Hayatta kalanlar mezarlıklara koştu
Afette yakınlarını kaybedenler, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gitmeye başladı.
Aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, yakınlarına dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Toprağa verdikleri sevdiklerinin kabirlerini ellerindeki çiçeklerle ziyaret eden acılı aileler, gözyaşı döktü.
Dualar okundu, gözyaşları durmadı...
Adana'da depremlerde 13 bina yıkılmış, 418 kişi yaşamını yitirmişti.
Öte yandan Gaziantep'te depremin etkilediği ilçeler arasında yer alan İslahiye'de mezarlıklarda yoğunluk oluştu.
Mezarların başucuna Türk bayrakları konuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırlarında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Aileler mezarların başında dualar okudu, zaman zaman gözleri dolanlar birbirlerine teselli verdi.
Kaybettiğimiz miniklerin mezarlarına oyuncaklar ve balonlar bırakıldı
Birçok mezarın taşına tülbentlerin bağlandığı, fotoğrafların yer aldığı görüldü. Mezarlık ziyareti havadan da görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır şekilde etkilediği illerden Hatay'da da, çok sayıda çocuk yaşamını yitirdi.
Çocukları anmak için buluşan grup, Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'ndaki miniklerin mezarlarına oyuncaklar ve balonlar bıraktı.
Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarının da katıldığı programda, mevlit okutulup, dualar edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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