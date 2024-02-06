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Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara koştu: Gözyaşları dinmedi...

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara koştu: Gözyaşları dinmedi... 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlıkta, kabirlere Türk bayrağı bırakıldı. Hatay'da ise hayatını kaybeden çocukları anmak için bir araya gelen grup, mezarlara oyuncaklar bırakıp, balon bağladı.