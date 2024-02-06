Depremde oğlunu ve gelinini kaybeden acılı anne mezarları başında feryat etti Depremde evlatlarını kaybeden anne, mezar ziyareti sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, "Olmadı bu, sana yakışmadı. Adını taşlara yazdım yavrum, bu sana yakışmadı" diyerek acısını dile getirdi.

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İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Deprem felaketinin yıl dönümünde, yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlık ziyaretlerinde bulunduğu sırada göz yaşları içinde kaldı.

13 katlı binanın altında kaldılar

Yaşanan depremde Adıyaman'da 13 katlı Özkan Apartmanı da yıkıldı.

Henüz 5 aylık evli olan Tamer ve Nazlıcan Levent çifti enkaz altına can verdi.

Yan yana gömüldüler

Yan yana defnedilen hakim çift, 6 Şubat'ın yıl dönümünde Tamer Levent'in annesi tarafında ziyaret edilerek dualarla anıldı.

Mezarlık başına gelen Zeynep ve İdris Levent çifti, oğulları ve gelinleri için dua etti.

"Kalkın evimize gidelim"

Ziyarette duygu dolu anlar da yaşanırken çiftin mezarının kenarına oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep Levent, "Nazlım kınalı kuzum, kalkın evimize gidelim. Ben yıllarımı onlara verdim. Tamer'im kalk. Adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı. Adını taşlara yazdım yavrum, bu sana yakışmadı." diyerek gözyaşı döktü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)