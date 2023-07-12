Depremde yerle bir oldu! Hatay'da yıkımın büyüklüğü yeniden ortaya çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen kentte çalışmalar devam ediyor. Enkaz kalktıkça ortaya çıkan görüntüler depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketi ile sarsıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede merkez üssü Kahramanmaraş'tı...

İki büyük deprem, toplamda 11 kenti yerle bir etti, binlerce bina yıkılarak 50 bini aşkın vatandaşımıza mezar oldu.

O günden bu yana devletin tüm imkanları bölge için seferber edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, enkazlar hızla kaldırılırken bir yandan da afet konutları inşa edilmeye başlandı.

Hatay'da depremin büyüklüğü gözler önüne serildi

Depremde en büyük zararı ise Hatay gördü. Antakya ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hatay’dan İstanbul’a seyahat eden bir vatandaş, enkaz kent Antakya’yı gökyüzünden cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde, binaların yerlerini enkazların aldığı görüldü.

"Burası 1 dakikada yok oldu"

Evinin bulunduğu arazide çeşitli bitkilerin yetiştiğine değinen Mehmet Ali Nar, şu ifadeleri kullandı:

Şu an tabakhane dediğimiz bölgedeyiz. Ayakkabıcı esnafının olduğu yerdi, her yerin yok olduğu gibi burası da 1 dakikada yok oldu. Üzüntülüyüz, nasıl olacak şüphedeyiz. Bizim evin olduğu yerde mısır, domates ve kabak gibi bitkiler yetişti. Boş tarlalara dönüştü, bu durum bizi çok üzüyor.

"Biz kıyameti yaşadık"

Deprem anında adeta kıyameti yaşadıklarını ifade eden Cuma Yavuz, “Doğup, büyüdüğüm ve yetiştiğim sokakları tanıyamıyorum. Biz kıyameti yaşadık, yetkililerden Antakya’yı unutmamalarını istiyorum.” şeklinde konuştu.

"Hep evdi buralar, şimdi sokakları tanıyamıyoruz"

Doğup, büyüdüğü sokakları tanıyamadığını dile getiren Mehmet Talip Özyurt da, “Antakyamızı bu durumda görmekten çok üzüntü duyuyoruz. Yaralarımızın sarılması gerekiyor. Çok etkin bir çalışma bekliyoruz burada. Hep evdi buralar, şimdi sokakları tanıyamıyoruz. Burası neresi diye birilerine sormam lazım. Biz bile yabancılaştık memleketimizde.” ifadelerini kullandı.