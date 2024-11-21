Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle sarsıldı.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan afetin ardından 11 kent enkaza döndü.

Birçok konutun yerle bir olmasıyla binlerce insan hayatını kaybetti.

YARALAR KISA SÜREDE SARILDI

Devletin tüm imkanları ilk günden bu yana bölgeye seferber edildi ve depremzedelerin yaraları kısa sürede sarıldı.

Çadır, konteyner, konut yardımlarıyla barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi.

TÜRBE DEPREMDE YIKILDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim noktada yer alan Hazreti Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde yıkıldı.

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, türbenin yapımında sona yaklaşıldığını belirtti.

"2 AY İÇERİSİNDE HZMETE AÇILIR"

Depremden sonra hemen başlatılan çalışmalar sonunda tadilatın türbe kısmının bittiğini aktaran Yıldırır şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hazreti Ukkaşe Türbesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılan proje kapsamında hayırsever Nadir Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yeniden yapılıyor. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Depremden sonra hemen başlatılan çalışmalar sonunda tadilatın türbe kısmı bitti. Caminin kaba kısmı da tamamlandı. İçerisindeki ince işçilik kısmında çalışılıyor şu anda. İnşallah 2 ay gibi süre içinde hizmete açılır diye düşünüyorum.