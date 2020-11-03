Depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif, annesiyle buluştu

İzmir'de yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ailesine kavuştu.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı.

Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı.

ANNE VE 2 KIZI 23 SAAT SONRA KURTARILDI

Seher Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Anne ve ikizlerinin sağ kurtarılması, minik Elif için de umutları yeşertti. Yakınları, enkaz bölgesinde umutlu bekleyişini sürdürürken, ekipler zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 65 saat sonra küçük Elif'e ulaştı.

Binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenen Elif Perinçek, sağ çıkarıldı.

AİLESİNE KAVUŞTU

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 3 yaşındaki Elif Perinçek, bugün babası Oğuz Perinçek, depremden 23 saat sonra kurtarılan Anne Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel ile bir araya geldi.

Elif'in ailesine kavuşma anı VİDEO