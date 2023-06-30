Depremden en çok etkilenen Hatay'dan son uydu görüntüsü Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay'da büyük bir yıkım yaşandı. Kentteki son durum bir kez daha havadan görüntülendi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşandı.

11 ili vuran büyük depremin yaraları halen sarılıyor.

Yaklaşık 50 bini aşkın kişinin vefat ettiği ve binlerce kişinin yaralandığı depremlerde binlerce yapı hafif, orta ve ağır hasar aldı.

Depremin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmalarının ardından çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Binalar teslim ediliyor

Binaların yapımına hızlı bir şekilde başlandı. Tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Çok sayıda iş yeri de esnafın yeniden kepenk açması için son hızla hazırlanıyor.

Enkazın büyüklüğü bir kez daha ortaya çıktı

Depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentlerden biri de Hatay.

Depremin öncesi ve sonrasında uygu görüntülerine bakıldığında enkazın büyüklüğü görülebiliyor.

Geçen yıl aralık ayında, bu yıl da şubat ve nisan aylarına bakıldığında Hatay'da depremden etkilenen çok sayıda binanın yıkıldığı uydu görüntülerine yansıdı.

Hatay'da depremlerde yıkılan Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın da uydu görüntülerine bakıldığında depremin yıkıcı etkisi görülmekte.