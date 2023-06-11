Depremden etkilenen 11 ilde afet konutları yükseliyor Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde, depremzedeler için yapımına başlanan konutların inşası sürüyor. Bölgeden son bilgileri aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yeni formüller sunacağım, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz” dedi.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce cana mal oldu…

Milyonlarca kişinin etkilediği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde, binlerce bina da yıkıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren devlet-millet el ele verdi, yaraları sarmaya çalıştı.

Afet konutları yükseliyor

Afetin üzerinden 15 gün geçti, hemen konutların temeli atıldı.

4 ay sonunda da binlerce konutun kaba inşaatı bitti.

Depremden etkilenen 11 ilde, afet konutları hızla yükseliyor…

Bakan Özhaseki'den açıklama: Yeni formülü sunacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bölgeden son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Özhaseki, yeni bir formül üzerinde çalıştıklarını aktararak şunları söyledi:

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor… Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız.

11 ilde son durum

Öte yandan depremin vurduğu illerdeki yapımına başlanan konut sayısı da açıklandı.

Buna göre Adana’da 12 bin 705 konut ve 2 bin 438 köy evi yapılacak… Bunlardan 3 bin 847’sinin yapımına başlandı.

Malatya’da 66 bin 99 konut ve 25 bin 302 köy evi yapılacak, 21 bin 888’inin yapımına başlandı.

Gaziantep’te 25 bin 6 konut ve 12 bin 607 köy evi yapılacak, 25 bin 26’sının yapımına başlandı.

Şanlıurfa’da 6 bin 387 konut ve 3 bin köy evi yapılacak, 6 bin 632’sinin yapımına başlandı.

Hatay’da 197 bin 248 konut ve 34 bin 129 köy evi yapılacak, 40 bin 314’ünün yapımına başlandı.

Kahramanmaraş’ta 72 bin 257 konut ve 30 bin 310 köy evi yapılacak, 37 bin 470’inin yapımına başlandı.

Adıyaman’da 44 bin 459 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak, 32 bin 773’ünün yapımına başlandı.

Osmaniye’de 11 bin 225 konut ve 6 bin 856 köy evi yapılacak, 6 bin 248’inin yapımına başlandı.

Kilis’te bin 165 konut ve 2 bin 628 köy evi yapılacak, 2 bin 340’ının yapımına başlandı.

Elazığ’da 8 bin 253 konut yapılacak. 2 bin 606’sının yapımına başlandı.

Diyarbakır’da 11 bin 966 konut ve 2 bin 361 köy evi yapılacak. 6 bin 887’sinin yapımına başlandı.