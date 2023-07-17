Depremden etkilenen Hatay alevlere teslim oldu! Müdahale 2'nci gününde sürüyor Bahçe temizliğinde yakılan ateşin rüzgar etkisiyle harlanarak ormanlık alana sıçraması sonucu büyük bir yangın meydana geldi. Belen ilçesinde 2 gün önce başlayan yangınla gece gündüz mücadele devam ediliyor.

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6 Şubat tarihinde büyük felaketten en çok etkilenen il olan Hatay, bu kez de alevlere teslim oldu.

Belen ilçesinde 2 gün önce başlayan yangın büyük korkuya neden oluyor.

Yangının çıkış nedeni ise bahçe temizliği.

Bölgedeki evde bulunan iki kişinin bahçedeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş kontrolden çıktı.

Bu etki ile ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü.

Yangının ilk etapta etkilediği Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki vatandaşlar teker teker tahliye edildi.

İlk etapta 120 hektarlık alanda etki gösteren yangının gece boyunca devam ettiği aktarıldı.

Bakanlar olay yerinde inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Gece görüşlü helikopterlere devam eden hava müdahalesine günün aydınlanması ile uçaklar ve diğer helikopterler de dahil oldu.

Yangınla mücadele devam ediyor

Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yapıyor.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bir diğer yandan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, yangına yol açan 2 kişi gözaltına alındı.