Depremden etkilenen Hatay'da tarihi çarşıda bayram yoğunluğu yaşanıyor 6 Şubat depremlerinde önemli ölçüde hasar gören tarihi Uzun Çarşı’da bu yıl bayram alışverişinde yaşanan yoğunluk depremzede esnafın yüzünü güldürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay’da, asrın felaketinin izleri henüz tam anlamıyla silinmiş değil.

Afette büyük bir yıkım yaşayan ticaretin merkezi konumunda olan Antakya’daki tarihi Uzun Çarşı’da, geçtiğimiz yıl bayram yoğunluğu olmadı.

Bu yıl bayram telaşı yaşanıyor

Bu yıl ise yüzler biraz olsun güldü.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tarihi çarşıda alışveriş telaşı yaşanmaya başladı.

Bayram alışverişi için tarihi çarşıya akın eden vatandaşlar, eski günleri yad ederek buruk alışveriş gerçekleştiriyorlar.

"Çarşımızda hareketlilik var"

Esnaf Ali Güzel, 2023 yılındaki bayramlara göre alışverişin daha yoğun olduğunu belirterek, “Burası Tarihi Uzun Çarşı, alışveriş yapıyoruz. Bayram buruk geçiyor. İnşallah her şey güzel olacak. İşler yoğun, geçen yılki bayramlara göre işlerimiz daha iyi. Çarşımızda hareketlilik var. Herkes ekmeğinin peşinde.” dedi.

"Bayramlar artık bizim için yok gibi"

Ailesiyle birlikte tarihi çarşıda alışveriş yapan Yunus Çalbaş, önümüzdeki bayramlar için umutlu olduklarını belirterek, “Antakya’da Uzun Çarşı’da bayram alışverişi yapıyoruz. Eski günlerimizi yad etmeye çalışıyoruz. Bayramlar artık bizim için yok gibi. Rabbim bundan sonraki bayramlarımızı daha güzel eylesin inşallah.” ifadelerini kullandı.

"Çok şükür yoğunluk var"

Esnaf Sümeyra Turan, bölge halkının çarşı esnafına destek olmak için alışveriş için tarihi çarşıyı tercih ettiklerini belirterek, “Esnafız, buruk bir bayram yaşıyoruz. Deprem bölgesinde buruk bir yaşıyoruz. Halkımız çarşı esnafını kalkındırmaya çalışıyor, sağ olsunlar. Çok şükür yoğunluk var. Alışveriş merkezlerinin kapanmasının bizlere katkısı var.” dedi.

“Buruk bir bayram, yaşamak zorundayız”

Asrın felaketinin ardından bayramların hüzünlü geçtiğini belirten Hülya Aldıç, “Bayram alışverişi yapmaya geldik. Buruk bir bayram, yaşamak zorundayız. Depremin ardından hayat güzel gitmiyor, sadece nefes alıyoruz. Ben kendim için söylüyorum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)