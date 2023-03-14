Depremden etkilenen Malatya'da konteyner kurulumu sürüyor 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı Darende içesinde geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen deprem, binlerce binayı enkaza çevirdi.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette, can kaybında bilanço 48 binin üzerinde olarak açıklandı.

Devletin tüm kurumları depremin ilk anından itibaren çalışmalara devam ederken, depremzedelerin de yaraları sarılmaya başlandı.

Sahada büyük bir mücadele verilirken hasar tespit çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Yıkılan ve ağır hasar alan binalarda yapılan incelemelerde, ihmalkarlıklar sık sık gözler önüne seriliyor.

Geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor

Öte yandan çadır ve konteyner kentlerin kurulumu için de çalışmalar hızlandırıldı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Darende ilçesindeki depremzedelere yönelik hizmetleri devam ediyor.

Tamamlanan konteynerlerde yaşam başlıyor

Çalışmalar çerçevesinde depremde evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı.

Altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları bitirilen konteynerler oturuma hazır hale getirildi.

İşte kentten kareler...