Depremden etkilenen Pazarcık ilçesini fırtına vurdu: 1 ölü, 44 yaralı Afetin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi. Depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıkarak savruldu. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle ölü ve yaralananlar oldu.

DHA

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta deprem bölgesi olmak üzere birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Bayram boyunca yağışlı olması beklenen hava, arife gününden yüzünü gösterdi.

Çadır kenti fırtına vurdu

Bugün ise depremin merkezi Kahramanmaraş'ta başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Pazarcık ilçesinde de etkisi hissedilirken, çadır kentin olduğu bölgeyi bir anda fırtına vurdu.

Binalardan parçalar savruldu

Ardından hortum meydana geldi.

Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin 170 çadır hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

1 ölü, 44 yaralı

Ekipler yaralı vatandaşları ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Gelen son bilgilere göre ise 44 depremzedenin yaralandığı belirlendi.

Yaralılardan 20 yaşındaki Seyyid Nesimi Çağman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"2 kızım gitti, öldü mü kaldı mı bilmiyorum"

Hortumu yaşayanlardan Elif Çırahan, 2 kızının yaralandığını söyledi.

Birden çadırların uçmaya başladığını belirten Çırahan, "Rüzgar çıktı, rüzgar çadırlarımızın hepsini uçurdu. 2 kızım gitti, öldü mü kaldı mı bilmiyorum kanlar içindeydi. Kızımı rüzgar götürecekti çadırla birlikte kocamla zor tutuyordum. Hepimiz mahvolduk bir deprem, bir bu rüzgar. Biz mahvolduk, bizim halimiz ne olacak." dedi.