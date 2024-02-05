Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçerken depremin açtığı yaralar sarılmaya devam ediyor.
Binlerce insanın hayatını kaybettiği felakette, yüzlerce bina yerle bir oldu.
Deprem 11 ilde etkili olurken, en çok yıkımın yaşandığı kentlerden birinin Adıyaman olduğu tespit edildi.
Kentteki yapılan yüzde 68.1'i hasar aldı
6 Şubat depremlerinde kentteki yapıların yüzde 68.1’i hasar gördü.
Yaşanan korkunç depremde 8 bin 282 bina yıkıldı veya acil yıkıldı. 20 bin 201 bina ağır hasar alırken, 4 bin 629 bina orta hasarlı olarak tespit edildi.
Deprem öncesi ve sonrası drone kameralarıyla görüntülendi
Depremde 8 bin 387 vatandaşın hayatını kaybettiği Adıyaman’da binlerce vatandaş yaralandı.
Depremin birinci yol dönümünde drone kameralarıyla çekilen görüntüler yerle bir olan kenti açıkça gösteriyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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