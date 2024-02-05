Haberler



Gündem



Depremden önce ve sonra Adıyaman: Havadan görüntülendi

Depremden önce ve sonra Adıyaman: Havadan görüntülendi Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da felaketin yıkıcı etkisi gözler önüne serildi. Kentin son hali drone kameralarıyla görüntülendi.