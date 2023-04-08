Depreme, Hatay'daki hastanede yakalanan 3 aylık bebek, 61 gün sonra ailesine kavuştu Depremden kurtarıldıktan sonra devlet korumasına alınan 3 aylık Meryem bebek, DNA testiyle tespit edilen ailesiyle iki ay sonra buluştu. Genç çift, gözyaşlarına boğuldu.

AA & Ensonhaber

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde hayat normale dönmeye başladı.

Bu süreçte yaraların sarılması için devlet-millet iş birliği ile büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Öte yandan can kayıpları unutulmaz yaralar açarken, geçen zamana rağmen büyük sevinçler yaşanıyor.

Kuvözde depreme yakalandı

Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan Berraa ile Hüseyin İri çiftinin 3 aylık bebeği Meryem de depreme hastanede kuvözde yakalandı.

Hastanede meydana gelen hasar nedeniyle tüm bebekler çevre illere nakledilirken, Meryem bebek de Mersin'de özel bir hastaneye getirildi.

Aile, 61 gün sonra Mersin'den gelen haberle sevindi.

2 ay sonra gelen büyük buluşma

Bebeklerinin Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen aile DNA testi yaptırdı.

Test sonucunda aileye ait olduğu belirlenen bebek, bugün kendilerine teslim edildi.

61 gün sonra çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift uzun süre bebeklerini severken, anne gözyaşlarına hakim olamadı.

"Tarif edilemez ancak yaşayan bilir"

Çocuklarına kavuşma anını anlatan baba Hüseyin İri, şöyle konuştu:

Kızımız yeni doğmuştu ve o yüzden Hatay Antakya'da kuvözdeydi. Deprem sırasında nereye nakledildiğine dair bir bilgi alamadık. Çevre illere sevk edilmiş diye duyduk. O günden sonra kızımızı araştırdık ve DNA testi verdik. Test sonucunda kızımızın burada olduğunu öğrendik. Çok mutluyuz. İlk kızımı gördüğüm duygu gerçekten tarif edilemez ancak yaşayan bilir. Çok duygulu anlar yaşadık, üzüntülü günler yaşamıştık. Kızımız gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu. Dün haber gelene kadar hep onu düşünüyorduk. Çok mutluyuz.

"Gayet sağlıklı durumda"

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Selman Fidan, Meryem bebeğin Hatay'dan Mersin'e geldiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: