Depremin çocuklarda yarattığı stres ve gerginlik araştırıldı Depremin çocuklar üzerindeki etkisi araştırıldı, ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktı. Buna göre felaketi yaşayan çocukların yüzde 66’sının yaşam motivasyonunda kayıp oluştu. Çocukların yüzde 74,6’sında ise stres artışı ve gerginlik meydana geldi.

DHA

Türkiye, asrın felaketini tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde yaşadı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi can verdi.

11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden en çok çocuklar etkilendi.

Çocuklar ağır zamanlar geçirdi

Korku, stres, gerginlik gibi yetişkinlerin bile zor atlattığı duyguları aynı anda yaşayan çocuklar için psikolojik destek sağlanırken, yapılan bir araştırma ile depremin etkileri ortaya çıkarıldı.

Türkiye’nin farklı illerinde 7-18 yaş arasında çocukları bulunan katılımcılarla gerçekleştirilen araştırmada, deprem sonrasında çocukların yüzde 66’sında yaşam motivasyonunda kayıp oluştuğu, yüzde 74,6’sında stres artışı ve gerginlik meydana geldiği görüldü.

Okula gitmek istemiyorlar

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 52,6’sının çocuklarında okula gitmek isteğinde olumsuz bir düşünce değişikliği oldu.

Yüzde 65,6‘sı ise çocuklarının arkadaşlık ilişkilerinde problem oluşmadığını belirtti.

Yüzde 61,2‘sinin çocuklarında aileden ayrı kalma kaygısı oluştu, yüzde 55,5’inin çocuklarında ise güven eksikliği gözlemlendi.

Ölüm korkusu ve duygusal donukluk

Katılımcıların yüzde 60,3’nün çocuklarında ölüm korkusu, yüzde 64,6‘sının çocuklarında duygusal donukluk gözlemlendi.

Yüzde 48,3’nün çocukları ise gece uykularında kâbus sorunu yaşıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akın, benzer durum içerisinde bulunan ailelere tavsiyelerde bulundu.

'Yanlarında olduğunuzu hissettirin'

Akın, şöyle konuştu:

Deprem ve diğer afetlerle ilgili ailelerin çocuklarına bilgi vermeleri, depremin değil tedbirsizliğin tehlikeli olduğunu konuşmaları ve evlerinin güvenli olduğuna yönelik telkinde bulunarak çocuklarının kendilerini emniyet hissi içinde hissetmelerine destek olmaları gerekmektedir. Aileden ayrılma kaygısı ve stresin yüzde 60'ların üzerinde olması ciddi bir uyarı olarak görülmelidir. Ailelerin bu noktalarda çocuklarına daha fazla zaman ayırması, onların sosyal ortamlara adapte olmasına destek olması ve yanlarında olduklarını hissettirmesi son derece önemlidir.

"2-3 ay içinde normale dönmezse, kronikleşir"

Ölüm kaygısı, duygusal donukluk, okula gitmeme isteği ve uyku problemlerinin büyük afetlerden sonra görülmesinin son derece olağan durumlar olduğunu dile getiren Akın, “Bu tepkilerin normalde sağlıklı bir aile ortamı ve sosyal destekle, 2-3 ay içinde normale dönmesi gerekir. Aksi takdirde kronikleşir, uzun süreli hale gelebilir. Bu nedenle iki üç hafta sonrasında hala bu tepkiler devam ediyorsa, mutlaka uzman desteğine başvurulması gerekmektedir.” diye konuştu.

Binin üzerinde kişiye soruldu

Bu çalışma Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla 02-15 Mart tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli kullanılarak gerçekleştirildi.