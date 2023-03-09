Depremin çocukların psikolojisi üzerindeki etkileri... Sizin için tek tek anlattık! Yaşanan depremlerden psikolojik olarak en fazla etkilenen çocuklar için sürecin nasıl devam edeceğini sizin için tek tek toparladık.

Türkiye yaşanan felaketin izlerini sarmak için uğraşıyor. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 11 ilde büyük hasarlar oluştu. Depremlerle birlikte birçok vatandaşın evi ağır hasar alırken çok sayıda ev ise kullanılmayacak hale geldi. Farklı kentlerde yakınlarının kaybı ve ani değişen hayatlar birçok vatandaşı derinden etkiledi. Harabeye çevirilen kentlerde birçok hikaye de yarım kaldı. Psikolojik çalışmalar devam ediyor Depremlerin ardından yakınlarını kaybeden vatandaşlar için psikososyal çadırları kuruldu. Bir diğer yandan depremden en çok etkilenen çocuklar için oyun etkinlikleri yapılıyor. Çadır ve konteyner kentlerde neyi neden yaşadıklarını fark edemeyecek çocukların meraklı soruları karşısında ise aileler sessiz kalıyor. İşte o video... Deprem sonrasında çocuklara nasıl yaklaşılmalı? Deprem çocukların psikolojisini nasıl etkiliyor?... sorularının cevabını sizin için topladık... Videoyu izlemek ve abone olmak için tıklayın