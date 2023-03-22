Depremin izleri siliniyor! Malatya'da yıkılan 460 binanın enkazı kaldırıldı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin büyük yıkıma uğrattığı kentte yaralar sarılırken enkaz kaldırma çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Asrın felaketinin üzerinden 45 gün geçti...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte enkaza dönen şehirlerin yeniden ayaklanması yönünde planlamalar yapılırken, yıkılan binaların enkazı da kaldırılıyor.

Tehlike oluşturan binalar yıkılıyor

Aynı zamanda hasar tespit edilen binalar da tek tek yıkılıyor.

Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya'da da tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürüyor.

Ekiplerin enkaz kaldırma işlemleri de aralıksız gerçekleşiyor.

Değerli eşyalar korunuyor

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalarda çok sayıda iş makinesi kullanılırken bazı enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise polis ekiplerine teslim ediliyor.

Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıyor.

460 binanın enkazı kaldırıldı

Kentte depremlerde yıkılan 4 bin 655 binadan 460'nın enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Öte yandan, kentin farklı noktalarında sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.