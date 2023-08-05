Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin arından 6 ay geride kalırken, ağır hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Şehrin son durumu drone ile görüntülendi.

İHA

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

Resmi rakamlara göre afetin merkezi Kahramanmaraş’ta 12 bin 659 kişinin hayatını kaybetti.

Meydana gelen depremler sonrası vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, yıkımlar da sürüyor.

Son durum havadan görüntülendi

Depremlerinin simgelerinden olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi ile şehir merkezinde yer alan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarındaki enkazlar da kaldırıldı.

Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı ve 53 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalarda ise işlemler devam ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Depremle yıkılan binaların enkazlarının tamamı kaldırılırken şehirde ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Bölgedeki son durum ise drone ile görüntülendi.

Görüntülerde birçok bölgede enkazın kalktığı görüldü.

130 kilo patlayıcı ile 12 katlı bina 4 saniyede yıkıldı

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ise ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmalarında patlayıcılar da kullanılmaya başlandı.

İlçede bulunan 12 katlı bina için önce 130 kilogramlık patlayıcı kolonlara döşendi. Döşenen patlayıcılar eş zamanlı olarak patlatılarak yıkım gerçekleşti.

Binanın patlayıcı ile yıkılması 4 saniye sürdü.

O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esnaflar yıkımları hüzünle izliyor

Hayrullah Mahallesi'nde esnaflık yapan Sefa Kirişçi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Belediye çarşısı yapılıyor ve özel hastanenin yıkımı sürüyor. Bu durum biraz yavaş ilerliyor ama oluyor çok şükür. Allah yokluğunu vermesin devletimizin. İnsan alışıyor ancak burada yaşamak bu durumu görmek çok zor.

"Şu anki durumu görmek beni gerçekten çok üzüyor"

Bir başka esnaf Sinan Kahraman ise şunları kaydetti: