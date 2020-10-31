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    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi

    Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami sonrası havadan görüntülendi. Deprem ve tsunaminin geride bıraktıkları gün ağarınca ortaya çıktı.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 09:20
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 10:03
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    Depremin ardından İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’ndeki tsunami sonrası bölge havadan görüntülendi.

    TEKNELER YAN YATTI, ARABALAR SÜRÜKLENDİ

    Denizde yan yatan tekneler ve farklı noktalara sürüklenen arabalar ve sulardan geriye kalan çamur içerisindeki sokaklar, facianın boyutunu gözler önüne serdi.

    ÇARESİZ BEKLEYİŞ

    Tsunaminin ardından yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

    Belediyeler ve yardım kuruluşları bölgeye intikal ederek vatandaşların yanında yer aldı. Sıcak çorba ve çay ikramında bulunulan vatandaşlar, iş yerlerini temizleme çalışması başlattı.

    Bölgedeki bazı kısımlarda yaşanan elektrik kesintisinin ardından bu bölgede bulunanlar çalışmalarına günün ilk ışıklarında başlamak üzere ara verdi.

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi VİDEO

     

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #1

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #2

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #3

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #4

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #5

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #6

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #7

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #8

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #9

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #10

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #11

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #12

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #13

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #14

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #15

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #16

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #17

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #18

    Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi #19

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