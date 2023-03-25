Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 49 gün sonra eğitim başlıyor: Ekinözü ve Andırın.. Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremlerinin yaşandığı kentte, yıkımdan en az etkilenen ilçelerden Ekinözü ve Andırın'da 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlanmasına karar verildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, toplamda 11 ili enkaza çevirdi.

Depremin 48'inci gününde de çalışmalar devam ediyor, yaralar sarılıyor, ilk kazmalar vuruluyor...

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli afetiyle karşı karşıya kalan kimi vatandaş farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirilirken, kimileri ise bölgedeki çadır ve konteyner kentlere yerleştiriliyor.

Yurdun dört bir yanından bölgelere akın eden gönüllüler, devletin tüm kurumlarıyla ortak bir çalışma yürüterek, depremden en çok etkilenen çocuklar için harekete geçti.

Bölgelerde, çadırlar okullara çevrildi ve çocuklara eğitim verilmeye başlandı.

Depremin vurduğu kentlerde Milli Eğitim Bakanlığının toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı.

Yapılan onarımların ardından kentlerde kademeli olarak okullar açılmaya başlandı.

Depremin merkezindeki 2 ilçede okullar açılıyor

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş'ta, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararın ardından okullar tatil edilmişti.

Bin 127 okulun bulunduğu 327 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte, depremde 12 okul yıkılırken, geriye kalan okulların ise yüzde 12'si hasar gördü.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken, Bakanlık depremden en az etkilenen ilçelerden Ekinözü ve Andırın'da 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdi.

204 eğitim çalışanı vefat etti

İki ilçede öğrenciler ve öğretmenler, depremden 49 gün sonra ders başı yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, depremde 184'ü öğretmen olmak üzere 204 eğitim çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarından uzak kaldığını belirten Kahraman, çadır ve konteyner kentlerde eğitimi devam ettirmenin gayretinde olduklarını kaydetti.

"33 ilkokul ve 8 lise açıldı"

Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

Hem psikososyal çadırlarımızda öğrencilerimizin travmalarını atlatmak hem de özellikle okul öncesi çocuklarımızı oyun, eğlence boyutunda gözetmek suretiyle diğer çocuklarımızın da yine aynı şekilde birbirleriyle buluşmaları ve travmayı birlikte atlatmaları için okullarımızı da devreye aldık. 188 noktada devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız var. 33 ilkokul ve 8 lise açıldı. Buralardan aynı okul gibi faydalanmaktalar.

Toplamda 42 okul eğitime başlayacak

İki ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını pazartesi gününden itibaren Ekinözü'nde 10 okul, Andırın'da 32 okulda eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını aktaran Kahraman, ilçelerde öğretmen sayısı konusunda bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.

"İlk gün çocuklarımız oryantasyon boyutuyla bir eğitim alacak"

Kahraman, sözlerine şöyle devam etti: