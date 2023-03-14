Yine sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49 sıralarında derinliği 5.34 kilometre olan artçı depremi duyurdu.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.

Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanılan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Korkunç depremde, 48 bini aşkın vatandaşımız can verdi...

Büyük felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sular durulmuyor.

Üzerinden 1 ay geçen depremin etkileri halen devam ediyor.

İkinci kez sallandı

AFAD bir son dakika gelişmesini daha aktardı.

Sabah saat 09.47'de Göksun ilçesinde yaşanılan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 17.49'ta yerin 5.34 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin merkez üssü Çağlayancerit ilçesi olarak açıklandı.

Yerin 5.34 kilometre derinliğindeki deprem, paniğe neden oldu.