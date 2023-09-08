Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta dumanlar yükseldi! Havadan ve karadan müdahale ediliyor Türkoğlu ilçesindeki kırsal alanda başlayan yangın için ekipler seferber oldu. Yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Yangın felaketlerinin sonu gelmiyor... Yaz boyunca yaşanan ve büyük korkuya neden olan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez alevler Kahramanmaraş'ta yükseldi. Havadan ve karadan müdahale Türkoğlu ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara jandarma ve güvenlik korucuları da destek veriyor. Çalışmalar sürüyor Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi. Şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlatan Karartı, "Müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almak istiyoruz." dedi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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