Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların enkazı kaldırıldı Asrın felaketiyle 12 bloğundan 8’inin yıkıldığı Ebrar Sitesi'nde enkaz kaldırıldı, molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu.

Depremin merkezinde yıkılan binlerce binadan biri de Ebrar Sitesi binalarıydı.

Her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8’i de depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı.

Sitede, hayatını kaybedenlerin sayısı 250’yi aştı.

Enkazlar kaldırıldı

Depremin 50'nci gününde sitede yıkılan binaların enkazının kaldırılması tamamlandı.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak siteden çıkan molozları, kamyonlarla belirlenen enkaz döküm alanlarına götürdü.

Öte yandan sitede bulunan ve ağır hasar alan 4 binanın ise yapılan planlama çerçevesinde gelecek günlerde yıkılacağı belirtildi.

"69 yakınımızı kaybettik"

14 yaşındaki Zehra Tuzcu, yıkılan binaların önünden geçtiği zaman kendisini çok kötü hissettiğini ve duygulandığını söyledi.

Yoldan her geçtiklerinde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini anlatan Tuzcu, şu ifadeleri kullandı: