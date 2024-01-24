Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm ve kentsel tasarım projeleri yükseldi 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle şehrin birçok noktası şantiye alanına döndü, tamamlanan deprem konutlarının yanı sıra yenileri de yükselmeye başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde ekipler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda güvenilir ve kalıcı konutlar kısa sürede yükseldi.

Bakan Özhaseki'den Yerinde Dönüşüm Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye dahi başladı.

Bakan Mehmet Özhaseki, afetzedelerin konutlara kolayca erişebilmesi adına projeler de hayata geçirdi.

Kahramanmaraş'ta, "Yerinde Dönüşüm Projesi" çerçevesinde sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası devam ediyor.

1 milyon 440 bin lira destek sağlanıyor

Kentte, yerinde dönüşüm projesi için 45 bin kişi müracaat etti. Şu ana kadar il genelinde 228 kişiye yerinde dönüşüm ruhsatı verildi.

Yerinde dönüşüm projesinde devletten vatandaşa 1 milyon 440 bin lira destek sağlanıyor. Proje çerçevesinde konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 liranın da proje masrafı desteği sağlanıyor.

0 faizle faizle 10 yıl vadeli ödeme imkanı

Yerinde dönüşüm için başvuran afetzedeler için de son derece kolay ödeme imkanları sunuluyor.

Toplamda 1 milyon 540 bin lira alan depremzedeler, bunların 790 bin lirası geri ödemesiz, geriye kalan 750 bin lirası gelir seviyesine, kredi puanına bakılmaksızın 2 yıl ödemesiz ve sıfır faizle 10 yıl vade ile faizsiz ödeme yapacak.

Azerbaycan Mahallesi yükseldi

Şehir tasarım projesi çerçevesinde birçok noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası sürüyor.

TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıklarının yanı sıra konutların da yükseldiği gözlemlendi.

Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla yeni Kahramanmaraş eski canlılığına kavuşacak.

İl merkezi ve ilçelerde yapımı tamamlanıp depremzedelere teslim edilmeyi bekleyen deprem konutlarının da yenileri yapılıyor.

"Yakın zamanda toparlanacağız"

Emine Nalbant isimli depremzede, “Biz ayağa kalkma çabasındayız, deprem bizi çok etkiledi. Yakınlarımızı kaybettik. Ben de öğretmenimi kaybettim. Kahramanmaraş şu anda toparlanmaya çalışıyor, biz de destekliyoruz. Şantiye sesleri ve yıkımlar devam ediyor ama yakın zamanda toparlanacağımızı düşünüyorum.” dedi.

"İş yerlerimiz yıkıldı"

Bir başka depremzede Orhan Şirikçi ise, “Kahramanmaraş şantiye alanına dönüştü. Bu inşaatların çabucak bitmesini talep ediyoruz. İş yerlerimiz yıkıldı. Ev ve iş yerlerimizin hızla yapılıp teslim edilmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)