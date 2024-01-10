Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerden geriye kışlık salçalar kaldı Asrın felaketinde yıkılan binalardan geriye kalanlar yürekleri sızlatıyor. Depremden bu yana yerinden oynamayan domates kavanozları dikkat çekti.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin üzerinden 11 ay geçti…

Depremin yaraları hala sarılmaya devam ederken, hatıraları yürek dağlıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ikinci merkez üssü ise Elbistan. Kentte binlerce bina yerle bir olurken birçok bina da ağır hasar aldı.

Duygulandıran olay

Deprem bölgesinde ilginç bir olay yaşandı.

Daha önce yan yana yapılan binalardan biri, depremlerde ağır hasar aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kışlık domateslere zarar gelmedi

Yıkılan binanın duvarındaki raflar ve üzerindeki domates kavanozları dikkat çekti.

Kavanozlardan hiçbirinin yere dahi düşmediği görüldü.

“İnsanlar buradan geçerken duygulanıyor”

Emrah Arslan adlı vatandaş, “Depremden 11 ay geçti hatıraları görüyorsunuz her yer yıkıldı. En büyük örneklerinden biri de kışlık domateslerimiz ve konservelerimiz görülüyor. Tam bu bölgede 6-7 bina yıkıldı. İnsanlar buradan geçerken duygulanıyor. Bu konserveler yapan adamlara da nasip olmadı. Olduğu yerde duruyor.” diyerek acının hala taze olduğu vurguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)